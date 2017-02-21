Новости версия для печати Прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда Железнодорожного района в отношении генерального директора «Орловской Нивы» Напомним, 7 февраля Фемида оправдала Сергея Будагова, приняв сторону защиты. В ходе разбирательства суд поставил под сомнение и доводы гособвинения, и компетентность экспертов, и результаты оперативного эксперимента.



Однако прокуратура области с таким решением суда первой инстанции не согласна.

Как говорится на официальном сайте надзорного ведомства, «по мнению прокуратуры, указанный приговор является незаконным и подлежит отмене в связи с тем, что судебным решением в действиях сотрудников УФСБ России по Орловской области не установлены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, а также Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, при рассмотрении уголовного дела стороне обвинения не были обеспечены необходимые условия для исполнения процессуальных обязанностей по допросу свидетелей, показания которых транслировались в средствах массовой информации.

Согласно требованиям ст.264 УПК РФ, явившиеся в здание суда свидетели по делу до начала их допроса удаляются из зала судебного заседания, принимаются меры к тому, чтобы не допрошенные судом свидетели не общались с допрошенными свидетелями, а также с иными лицами, находящимися в зале судебного заседания.

Несмотря на это, в нарушение требований законодательства достаточные меры к тому, чтобы не допрошенные свидетели не были информированы о показаниях других участников процесса, в том числе посредством размещения в средствах массовой информации, предприняты не были», сообщает prokuratura-orel.ru/





Орловское Информбюро

21 февраля 2017 года







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