Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- И вновь продолжается суд. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Сергею Будагову.



- Нормативы - не в норме. Из Орла в Конституционный суд направлено обращение по пересмотру системы начисления платы за ОДН.



- Когда-то трех аптек для Орла было много. Несколько веков орловской фармацевтики – в материале Елены Литинской.



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Вести-Орёл

21 февраля 2017 года







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