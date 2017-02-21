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В Орле впервые написана и скоро выйдет из печати книга об истории региональной фармацевтики

Ее автор Ирина Филина - первый в Орловской области доктор фармакологических наук.

 В 1852 году в Орле было всего 2 аптеки, и когда открывали третью, народ недоумевал, зачем так много. Об этом все знает Ирина Александровна Филина, профессор кафедры фармакологии медицинского института ОГУ. Разбирается она не только в лекарствах, но и в истории.
Ирина Филина, доктор Фармацевтический наук, профессор кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации Мединститута ОГУ: «Первые аптеки в мире появились в первом тысячелетии нашей эры. Известно об аптеке в Багдаде (754 год нашей эры). Затем в Средние века аптеки появляются в Западной Европе, в 13 веке - в Германии, и из Германии фармация пришла в Россию». 
На Руси, по словам Ирины Александровны, первые аптеки появились при Иване Грозном, а первые заводы, производившие лекарства, при Петре Первом. В Орловской губернии первые аптеки заработали лишь в 19 веке.

Лекарства в аптеках расфасовывали в стеклянные бутылочки. До конца 19 века на каждой из них было написано имя владельца аптеки и другие, очень важные сведения. В музее кафедры гистологии медицинского института ОГУ сохранился флакон, на котором есть дата изготовления - 1872 год.

По документам, первая аптека появилась в Дмитровске в 1843 году. По легендам, работали они и раньше,
Ирина Филина, доктор Фармацевтический наук, профессор кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации Мединститута ОГУ: «По рассказам старых жителей города Мценска и аптечных работников, аптека, которая ныне располагается на улице Ленина, раньше это была улица Старомосковская, возникла в 1835 году, и была построена провизором Симоном. Аптека эта до сих пор работает». 
Первая орловская аптека также работает и сейчас. Находится она на улице Ленина, в прошлом – Болховской, в историческом здании. Ее хозяин Карл Борисович Ротт заказывал проект здания знаменитому архитектору Тибо Бриньолю.
Ирина Филина, доктор Фармацевтический наук, профессор кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации Мединститута ОГУ: «Известно по архивным данным, что дом провизора Карла Борисовича Рота сгорел на улице Болховской в 1843 году, затем началась постройка нового дома, и в 1858 году было построено здание с жилыми помещениями, с помещениями для аптеки».
Наталья Александровна Замыслова - руководитель сети, в которую входит сейчас эта аптека. Она гордится тем, что традиции сохранены.
Наталья Замыслова, директор сети аптек: «Стены этого здания, наверное, впитали нашу аптечную ауру. Сюда приходили люди, чтобы получить не только лекарственную помощь, но еще и всякое объяснение, пояснение, то есть, приходили со своей проблемой, к чему мы сейчас возвращаемся». 
В 20 веке традиции продолжила Нина Васильевна Соболева. Она руководила этой аптекой 50 лет, до 2001 года. Признается, что самыми трудными годами были послевоенные.
Нина Соболева, бывшая заведующая аптекой на ул. Ленина: «Когда я пришла, у нас подвал был, и мы топили тремя буржуйками. И вот мы лет десять работали - сгружали уголь в подвалы, это надо было носить не с улицы Ленинской, а со двора». 
Холодную, мрачную аптеку Нина Васильевна сумела сделать светлой и уютной.
Нина Соболева, бывшая заведующая аптекой на ул. Ленина: «Одна женщина вообще – пришла, сняла тапочки свои и идет в носках. У нее спросили, зачем. А она ответила: « Да как же? Здесь такая чистота». 
Единственное, о чем сетует Нина Васильевна, после реконструкции исторический козырек над входом пропал. Просит вернуть.

Удивительно, что суть приготовления лекарств со временем не изменилась. Это по-прежнему ступка, весы, порошки, растворы и бутылочки. Но раньше так готовились практически все лекарства, а сегодня - только 7 %.




Елена Литинская
21 февраля 2017 года

 


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