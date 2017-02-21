В Орле впервые написана и скоро выйдет из печати книга об истории региональной фармацевтики

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вторник
21.02.2017
23:47:22
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В Орле впервые написана и скоро выйдет из печати книга об истории региональной фармацевтикиЕе автор Ирина Филина - первый в Орловской области доктор фармакологических наук.
В 1852 году в Орле было всего 2 аптеки, и когда открывали третью, народ недоумевал, зачем так много. Об этом все знает Ирина Александровна Филина, профессор кафедры фармакологии медицинского института ОГУ. Разбирается она не только в лекарствах, но и в истории.
На Руси, по словам Ирины Александровны, первые аптеки появились при Иване Грозном, а первые заводы, производившие лекарства, при Петре Первом. В Орловской губернии первые аптеки заработали лишь в 19 веке.
Лекарства в аптеках расфасовывали в стеклянные бутылочки. До конца 19 века на каждой из них было написано имя владельца аптеки и другие, очень важные сведения. В музее кафедры гистологии медицинского института ОГУ сохранился флакон, на котором есть дата изготовления - 1872 год.
По документам, первая аптека появилась в Дмитровске в 1843 году. По легендам, работали они и раньше,
Ирина Филина, доктор Фармацевтический наук, профессор кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации Мединститута ОГУ: «По рассказам старых жителей города Мценска и аптечных работников, аптека, которая ныне располагается на улице Ленина, раньше это была улица Старомосковская, возникла в 1835 году, и была построена провизором Симоном. Аптека эта до сих пор работает».Первая орловская аптека также работает и сейчас. Находится она на улице Ленина, в прошлом – Болховской, в историческом здании. Ее хозяин Карл Борисович Ротт заказывал проект здания знаменитому архитектору Тибо Бриньолю.
Наталья Александровна Замыслова - руководитель сети, в которую входит сейчас эта аптека. Она гордится тем, что традиции сохранены.
В 20 веке традиции продолжила Нина Васильевна Соболева. Она руководила этой аптекой 50 лет, до 2001 года. Признается, что самыми трудными годами были послевоенные.
Холодную, мрачную аптеку Нина Васильевна сумела сделать светлой и уютной.
Единственное, о чем сетует Нина Васильевна, после реконструкции исторический козырек над входом пропал. Просит вернуть.
Удивительно, что суть приготовления лекарств со временем не изменилась. Это по-прежнему ступка, весы, порошки, растворы и бутылочки. Но раньше так готовились практически все лекарства, а сегодня - только 7 %.
Елена Литинская
21 февраля 2017 года
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