Глава администрации Орла взял под личный контроль работу по уборке наледи со зданий

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вторник
21.02.2017
23:47:16
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Глава администрации Орла взял под личный контроль работу по уборке наледи со зданийНакануне поручение усилить контроль за работой коммунальщиков в этом направлении дал губернатор Вадим Потомский.
В ближайшие дни глава администрации города Орла Андрей Усиков с инспекцией проверит работу коммунальщиков по уборке снега и наледи с крыш зданий. Об этом он сообщил сегодня на еженедельном совещании в городской мэрии:
Глава администрации Орла выделил на работы не более двух дней.
Юлия Сулим
21 февраля 2017 года
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