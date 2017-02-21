Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
21.02.2017
23:47:16
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Глава администрации Орла взял под личный контроль работу по уборке наледи со зданий

Накануне поручение усилить контроль за работой коммунальщиков в этом направлении дал губернатор Вадим Потомский.

В ближайшие дни глава администрации города Орла Андрей Усиков с инспекцией проверит работу коммунальщиков по уборке снега и наледи с крыш зданий. Об этом он сообщил сегодня на еженедельном совещании в городской мэрии:
Андрей Усиков: «Чтобы не было просто огорожено сигнальной лентой, и это уходило в затяжной прыжок – недельный, двухнедельный. Если они огородили, значит, сигнальная лента предупреждает о том, что ведутся работы по уборке снега, а не просто натянули их, что означает, что проход закрыт. Для жителей и пешеходов доступ к своим домам должен быть обеспечен круглогодично и круглосуточно. Поэтому, если они натянули ленту, значит, будьте любезны - проводите работы по уборке».
Глава администрации Орла выделил на работы не более двух дней.


Юлия Сулим
21 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта