Новости версия для печати Глава администрации Орла взял под личный контроль работу по уборке наледи со зданий Накануне поручение усилить контроль за работой коммунальщиков в этом направлении дал губернатор Вадим Потомский.



В ближайшие дни глава администрации города Орла Андрей Усиков с инспекцией проверит работу коммунальщиков по уборке снега и наледи с крыш зданий. Об этом он сообщил сегодня на еженедельном совещании в городской мэрии:

Андрей Усиков: «Чтобы не было просто огорожено сигнальной лентой, и это уходило в затяжной прыжок – недельный, двухнедельный. Если они огородили, значит, сигнальная лента предупреждает о том, что ведутся работы по уборке снега, а не просто натянули их, что означает, что проход закрыт. Для жителей и пешеходов доступ к своим домам должен быть обеспечен круглогодично и круглосуточно. Поэтому, если они натянули ленту, значит, будьте любезны - проводите работы по уборке». Глава администрации Орла выделил на работы не более двух дней.





Юлия Сулим

21 февраля 2017 года







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