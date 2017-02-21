Новости версия для печати В Орле продолжается ямочный ремонт дорог В настоящее время по гарантии он выполнен на 95%.



На очереди еще несколько улиц – Васильевская, Раздольная и Михалицына. Между тем глава администрации Орла Андрей Усиков поручил провести в этом году полноценный ремонт и на улице Первой Посадской. По его мнению, дорожное полотно необходимо отфрезеровать и полностью переложить.



На очереди и Тургеневский мост. Минувшей ночью на нем был проведен ямочный гарантийный ремонт. По словам главы администрации, этот мост сегодня находится в наиболее плачевном состоянии по сравнению с остальными, поэтому ему необходимо уделить особое внимание.





Юлия Сулим

21 февраля 2017 года







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