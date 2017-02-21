В Орле продолжается ямочный ремонт дорог

|
вторник
21.02.2017
23:47:31
|
|
В Орле продолжается ямочный ремонт дорогВ настоящее время по гарантии он выполнен на 95%.
На очереди еще несколько улиц – Васильевская, Раздольная и Михалицына. Между тем глава администрации Орла Андрей Усиков поручил провести в этом году полноценный ремонт и на улице Первой Посадской. По его мнению, дорожное полотно необходимо отфрезеровать и полностью переложить.
На очереди и Тургеневский мост. Минувшей ночью на нем был проведен ямочный гарантийный ремонт. По словам главы администрации, этот мост сегодня находится в наиболее плачевном состоянии по сравнению с остальными, поэтому ему необходимо уделить особое внимание.
Юлия Сулим
21 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта