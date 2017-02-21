Новости версия для печати 18 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на дорогах Орловской области за минувшие сутки Один человек получил телесные повреждения. Погибших нет.



Как сообщила инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области капитан полиции Татьяна Дубровская, 20 февраля в 10 часов утра водитель, управляя автомобилем «Шевроле», следовал по прилегающей территории автодороги М-2 Крым. В районе 410 км при выезде на автодорогу произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» получил телесные повреждения и был доставлен в Кромскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь.



Инспекторы напоминают: сегодня приборы фотофиксации «КРИС» установлены во всех направлениях федеральных автодорог области. А на дорогах Орла работает прибор «ПАРКОН». Он фиксирует нарушения правил парковки.





Татьяна Курбатова

21 февраля 2017 года







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