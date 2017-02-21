Очередная сессия орловского Облсовета пройдет 28 февраля

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вторник
21.02.2017
23:47:37
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Очередная сессия орловского Облсовета пройдет 28 февраляСегодня президиум утвердил повестку заседания. В ней будет 24 вопроса.
Народные избранники планируют обратиться к председателю правительства Дмитрию Медведеву по вопросам расширения грантовой поддержки сельхозкооперативов и о включении обследования на ВИЧ в диспансеризации населения. Также народные избранники планируют ввести новую практику «парламентского часа», чтобы члены регионального правительства выступали перед депутатами по актуальным для области проблемам.
Анна Боева
21 февраля 2017 года
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