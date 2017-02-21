Новости версия для печати В Орле состоялся праздник «Виват, мужчины» Праздник для пап и дедушек организовали в Городском центре культуры.



Главы семей соревновались между собой в самых различных направлениях – выполняли строевые команды, вальсировали по бальному залу, читали стихи и поднимали гири весом в 16 килограммов. Главы семей соревновались между собой в самых различных направлениях – выполняли строевые команды, вальсировали по бальному залу, читали стихи и поднимали гири весом в 16 килограммов. Все участники были отмечены дипломами, специальными призами и памятными статуэтками. Показали свои сильные стороны не только главы семей, но и их дети. Маленькие певцы студии «Синяя птица» подарили папам трогательные песни, воспитанники ансамбля бального танца «Вдохновение» станцевали проникновенный вальс, а ансамбль эстрадно-спортивного танца «Юный орловчанин» преподнёс весёлый и задорный танец о том, как правильно надо варить кашу. Все участники и зрители имели возможность ознакомиться с экспозицией военной амуниции, оружия и обмундирования, организованной военно-патриотическим клубом «Орёл».





Вести-Орёл

21 февраля 2017 года







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