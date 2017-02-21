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Орловский опыт сохранения и восстановление популяции зубров изучили поляки

Гости изучили двадцатилетний опыт работы с животными, входящими в Красную Книгу, увидели условия обитания вольноживущих зубров, обсудили технологию ведения карты здоровья животных. Гости изучили двадцатилетний опыт работы с животными, входящими в Красную Книгу, увидели условия обитания вольноживущих зубров, обсудили технологию ведения карты здоровья животных.

Программа сохранения зубров в «Орловском Полесье» начала работать в 1996 году. Сейчас в Орловской, Брянской и Калужской областях насчитывается уже более 400 голов. Это – десять процентов от мировой популяции.

Ответным визитом станет участие сотрудников «Орловского Полесья» в научной конференции в Польше в сентябре этого года.