Договор аренды участка под застройку в переулке Черемховском в Орле признан недействительным

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вторник
21.02.2017
23:47:27
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Договор аренды участка под застройку в переулке Черемховском в Орле признан недействительнымУчасток под застройку должен быть возвращен в первоначальном состоянии муниципалитету.
Воронежский арбитражный суд высшей инстанции оставил без изменения решение Орловского арбитража по делу компании «Домстрой». В 2015 году компания получила от города в аренду участок в переулке Черемховском под жилую застройку.
Начав работы, застройщик лишил жителей возможности свободного передвижения и подходов к домам. Конфликт переживал несколько стадий. В итоге в дело вмешалась прокуратура, она и подала исковое заявление в суд. Основанием послужили результаты проверки, инициированной по жалобам жителей и материалам СМИ.
Оксана Гранн
21 февраля 2017 года
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