Новости версия для печати Договор аренды участка под застройку в переулке Черемховском в Орле признан недействительным Участок под застройку должен быть возвращен в первоначальном состоянии муниципалитету.



Воронежский арбитражный суд высшей инстанции оставил без изменения решение Орловского арбитража по делу компании «Домстрой». В 2015 году компания получила от города в аренду участок в переулке Черемховском под жилую застройку.



Начав работы, застройщик лишил жителей возможности свободного передвижения и подходов к домам. Конфликт переживал несколько стадий. В итоге в дело вмешалась прокуратура, она и подала исковое заявление в суд. Основанием послужили результаты проверки, инициированной по жалобам жителей и материалам СМИ.













Оксана Гранн

21 февраля 2017 года







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