В Орле обсудили важнейшие вопросы в сфере ветеринарии

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вторник
21.02.2017
23:47:40
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В Орле обсудили важнейшие вопросы в сфере ветеринарииВ нашем городе прошло совещание по вопросам ветбезопасности регионов всего ЦФО.
На повестке дня в первую очередь стояли вопросы организации взаимодействия ветслужб с территориальными управлениями Россельхознадзора, а также обсудили эпизоотическую ситуацию. Впрочем, обсуждались и другие вопросы, в частности, внедрение электронной ветеринарной сертификации.
Ольга Селиверстова
21 февраля 2017 года
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