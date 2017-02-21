Новости версия для печати В Орле обсудили важнейшие вопросы в сфере ветеринарии В нашем городе прошло совещание по вопросам ветбезопасности регионов всего ЦФО.



На повестке дня в первую очередь стояли вопросы организации взаимодействия ветслужб с территориальными управлениями Россельхознадзора, а также обсудили эпизоотическую ситуацию. Впрочем, обсуждались и другие вопросы, в частности, внедрение электронной ветеринарной сертификации.





Ольга Селиверстова

21 февраля 2017 года







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