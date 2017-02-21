Сотрудники Росгвардии рассказали школьникам о своей работе

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вторник
21.02.2017
23:47:48
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Сотрудники Росгвардии рассказали школьникам о своей работеМероприятие прошло в Отряде мобильном особого назначения Отдела Росгвардии по Орловской области.
Сотрудники ОМОНа подробно рассказали об истории создания отряда, о вооружении, снаряжении и спецсредствах, которые они применяют при силовых операциях. Каждый желающий мог примереть бронежилет и каску и подержать в руках образцы оружия (естественно, соблюдая технику безопасности). Со своей выставкой в ОМОН приехали и представители военно-патриотического клуба «Орел». Ребятам показали образцы огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении у российской и немецкой армии в начале и середине прошлого века, а также рассказали об истории его создания и применении.
Самыми зрелищными и захватывающими стали показательные выступления приемов борьбы и самообороны, подготовленные бойцами ОМОН. Бурю эмоций вызвало обезвреживание преступников, передвигающихся на автомобиле и штурм здания. Познакомились школьники и со служебными собаками. Ребята увидели, как поисковая собака с легкостью находит так называемую «закладку» с имитатором запаха взрывчатого вещества.
На протяжении всего мероприятия сотрудники Росгвардии и полицейские охотно отвечали на вопросы школьников. Сотрудники полиции провели с ребятами профилактическую беседу, напомнив детям о безопасности в сети Интернет и ответственности за преступления и правонарушения в этой сфере, сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Орловской области.
Орловское Информбюро
21 февраля 2017 года
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