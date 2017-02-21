В результате ДТП в Покровском районе погиб человек

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вторник
21.02.2017
23:47:44
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В результате ДТП в Покровском районе погиб человекСегодня утром на трассе Орел-Тамбов столкнулись отечественная легковой автомобиль и грузовая иномарка. Шансов на выживание у водителя «Лады» не было.
Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «МАН».
Около ста километров в час – эти показания намертво зафиксировал спидометр «Лады». По словам инспекторов, это значит, что разрешенную скорость водитель «Калины» не превышал, но и нажать на тормоз немолодой автомобилист не успел.
Автомобилист, управлявший «Ладой», по всей вероятности, погиб мгновенно. Об этом говорит открытая травма черепа. Водитель фуры не пострадал. Мужчина признается: маневр «Лады Калины» для него стал полной неожиданностью. Уклоняться или тормозить было слишком поздно.
Поврежденный грузовик «Ман», съехав в обочину, чудом избежал опрокидывания. Не произошло и столкновения с деревьями, в противном случае шофер фуры мог пострадать.
Инспекторы отмечают: аварии с трагическими последствиями на этом участке трассы происходят не впервые.
Иван Суверин
21 февраля 2017 года
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