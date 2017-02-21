В преддверии Дня Защитника Отечества 15 орловцев присягнули на верность Юнармии

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В преддверии Дня Защитника Отечества 15 орловцев присягнули на верность ЮнармииЮнармия - Всероссийское военно-патриотическое общественное движение.
Новобранцы, вступившие в патриотическое движение
, будут в свободное от учебы время заниматься изучением истории и географии родной страны, сохранением мемориалов Великой Отечественной, нести вахту памяти, а также участвовать в волонтерских акциях.
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Очень приятно, что эти мальчишки и девчонки продолжают славные традиции наших отцов и дедов, мне верится, что они будут принимать участие во всех конкурсах и обязательно показывать и подготовку к военной службе, и свое отношение к традициям Российской Федерации».
И весной, по доброй традиции, колонна юнармейцев пройдет в одном строю с войсками на параде Победы.
Татьяна Дьяконова
21 февраля 2017 года
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