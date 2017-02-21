Новости версия для печати В преддверии Дня Защитника Отечества 15 орловцев присягнули на верность Юнармии Юнармия - Всероссийское военно-патриотическое общественное движение.



Новобранцы, вступившие в Новобранцы, вступившие в патриотическое движение , будут в свободное от учебы время заниматься изучением истории и географии родной страны, сохранением мемориалов Великой Отечественной, нести вахту памяти, а также участвовать в волонтерских акциях. Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Очень приятно, что эти мальчишки и девчонки продолжают славные традиции наших отцов и дедов, мне верится, что они будут принимать участие во всех конкурсах и обязательно показывать и подготовку к военной службе, и свое отношение к традициям Российской Федерации». И весной, по доброй традиции, колонна юнармейцев пройдет в одном строю с войсками на параде Победы.





Татьяна Дьяконова

21 февраля 2017 года







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