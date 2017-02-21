Новости версия для печати В Орле есть первые пострадавшие от падения сосулек Ледяная глыба застала врасплох орловчанку прямо на остановке общественного транспорта. Наледь со снегом с крыши дома рухнула на женщину. К счастью, обошлось без серьёзных травм.



Остановка общественного транспорта «Центральный рынок», казалось бы, безопасное место: никаких сигнальных лент и табличек с предупреждением о падении сосулек здесь нет. А ведь несколько дней назад снег вместе с наледью рухнули на женщину, которая, к счастью, отделалась только ушибами. Уже сегодня в администрации города проходило совещание, где чиновники отчитались: на их взгляд, в городе опасных домов с наледью и снегом нет.

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Алина Чабан

21 февраля 2017 года







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