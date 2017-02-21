В Орле есть первые пострадавшие от падения сосулек

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вторник
21.02.2017
23:47:29
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В Орле есть первые пострадавшие от падения сосулекЛедяная глыба застала врасплох орловчанку прямо на остановке общественного транспорта. Наледь со снегом с крыши дома рухнула на женщину. К счастью, обошлось без серьёзных травм.
Остановка общественного транспорта «Центральный рынок», казалось бы, безопасное место: никаких сигнальных лент и табличек с предупреждением о падении сосулек здесь нет. А ведь несколько дней назад снег вместе с наледью рухнули на женщину, которая, к счастью, отделалась только ушибами. Уже сегодня в администрации города проходило совещание, где чиновники отчитались: на их взгляд, в городе опасных домов с наледью и снегом нет.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».
Алина Чабан
21 февраля 2017 года
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