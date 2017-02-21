У стелы «Орел — город воинской Славы» состоялась торжественная церемония возложения Гирлянды Славы

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вторник
21.02.2017
23:47:46
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У стелы «Орел — город воинской Славы» состоялась торжественная церемония возложения Гирлянды СлавыВ областном центре начались мероприятия, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.
Город воинской славы, город – крепость, город- защитник. Орел встречает праздник с особым трепетом. В его героической истории сотни огненных страниц. Город стоял на страже южных границ Московии, был уничтожен и на двадцать лет прекращал свое существование. Великая Отечественная война тоже ставила под вопрос существование Орла. Выстояли и победили. В память о героях, отстоявших Родину – цветы к подножию стелы Воинской Славы. В церемонии возложения приняли участие первые лица города и области, представители общественности и ветераны, а также молодежь, кому ещё предстоит служба в вооруженных войсках. Продолжением праздника стал концерт в институте культуры.
А в день защитника Отечества Орел будет салютовать вместе со всеми городами воинской славы. Фейерверк начнется в 20 часов. Он станет заключительным аккордом череды праздничных мероприятий.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».
Татьяна Дьяконова
21 февраля 2017 года
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