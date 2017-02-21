Орловское информбюро
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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Легковушка против МАНа. ДТП на трассе унесло жизнь водителя отечественного авто.
 
- Нависшая опасность. В администрации Орла проблему наледей на крышах не считают слишком острой. Но пострадавшие уже есть.
 
- Снова в суд. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Сергею Будагову.
 
- День защитника Отечества отметили уже сегодня. Как Орел поздравлял своих героев?



Вести-Орёл
21 февраля 2017 года

 


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