Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Легковушка против МАНа. ДТП на трассе унесло жизнь водителя отечественного авто. - Нависшая опасность. В администрации Орла проблему наледей на крышах не считают слишком острой. Но пострадавшие уже есть. - Снова в суд. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Сергею Будагову. - День защитника Отечества отметили уже сегодня. Как Орел поздравлял своих героев?





Вести-Орёл

21 февраля 2017 года







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