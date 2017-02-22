Орловский базовый медицинский колледж капитально отремонтируют за счет денежных средств из резервного фонда правительства Орловской области

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среда
22.02.2017
9:13:18
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Орловский базовый медицинский колледж капитально отремонтируют за счет денежных средств из резервного фонда правительства Орловской областиФинансирование капремонта утверждено распоряжением правительства Орловской области от 17 февраля 2017 г. № 54-р.
Как сообщает информационный портал Орловской области, сумма бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт Орловского базового медицинского колледжа, составит 1 млн 150 тыс. рублей.
Департаменту финансов Орловской области поручено выделить денежные средства Департаменту образования Орловской области. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергея Ступина.
Орловское Информбюро
22 февраля 2017 года
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