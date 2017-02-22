Новости версия для печати В Орле Дню Защитника Отечества посвятят хоккейный турнир Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2005-06 года рождения, пройдет 23, 24 и 25 февраля на Ледовой арене (Наугорское шоссе, 28).



Наш город на этом турнире представит хоккейный клуб "Орёл". Также сыграют команды из Липецкой, Курской, Белгородской и Брянской области. Победителей наградят призами и грамотами.





Евгения Костомарова

22 февраля 2017 года







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