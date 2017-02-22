Новости версия для печати Если ваша управляющая компания не реагирует на обращения Управление городского хозяйства и транспорта разъясняет орловцам, что делать, если управляющая компания не реагирует на их обращения.



К примеру, если речь идет о содержании имущества многоквартирного дома. Инициировать процедуру контроля можно тремя способами – обратившись лично с соответствующим заявлением на бумажном носителе, направить документ по почте или направить письмо в электронном виде через портал «Госуслуги». Для этого на нём сначала необходимо зарегистрироваться, а затем – пройти процедуру идентификации.



При наличии в многоквартирном доме муниципальной доли собственности по вопросам жилищного контроля следует обращаться в администрацию города Орла по адресу: Пролетарская гора, 1, тел. 76-22-85.



При отсутствии в доме муниципальной собственности по вопросам жилищного контроля следует обращаться в Управление жилищной инспекции Орловской области - г. Орел, ул. Московская, 159, телефон 54-02-17.





Юлия Сулим

22 февраля 2017 года







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