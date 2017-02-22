Если ваша управляющая компания не реагирует на обращения

|
среда
22.02.2017
9:13:20
|
|
Если ваша управляющая компания не реагирует на обращенияУправление городского хозяйства и транспорта разъясняет орловцам, что делать, если управляющая компания не реагирует на их обращения.
К примеру, если речь идет о содержании имущества многоквартирного дома. Инициировать процедуру контроля можно тремя способами – обратившись лично с соответствующим заявлением на бумажном носителе, направить документ по почте или направить письмо в электронном виде через портал «Госуслуги». Для этого на нём сначала необходимо зарегистрироваться, а затем – пройти процедуру идентификации.
При наличии в многоквартирном доме муниципальной доли собственности по вопросам жилищного контроля следует обращаться в администрацию города Орла по адресу: Пролетарская гора, 1, тел. 76-22-85.
При отсутствии в доме муниципальной собственности по вопросам жилищного контроля следует обращаться в Управление жилищной инспекции Орловской области - г. Орел, ул. Московская, 159, телефон 54-02-17.
Юлия Сулим
22 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта