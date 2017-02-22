Новости версия для печати Сегодня в Ливнах начнет работу епархиальный Форум православной молодежи III епархиальный Форум православной молодежи будет проходить с 22 по 24 февраля.



Как сообщает сайт Орловской митрополии, на форуме будут говорить о духовной безопасности подрастающего поколения, о миссионерской, просветительской и досуговой деятельности. В нашем регионе достаточно широко развито молодежное православное движение. Есть немало положительных наработок, планов и проектов.





Татьяна Напольских

22 февраля 2017 года







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