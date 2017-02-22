Новости версия для печати

Министр иностранных дел Туркменистана пригласил губернатора Орловской области Вадима Потомского с официальным визитом в республику

Вадим Потомский был в числе участников заседания. Также на встрече присутствовали руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько, Министр иностранных дел Республики Туркменистан Рашид Мередов, представители министерств экономики, здравоохранения, образования и культуры Республики Туркменистан, другие официальные лица.

Ключевым вопросом встречи стали вопросы экономического сотрудничества России и Туркменистана.

В приветственном слове Вадим Потомский рассказал о визите туркменской делегации в Орловскую область в минувшем году, серьезное внимание уделил теме сотрудничества региона и Республики Туркменистан в различных областях. Он подчеркнул важность межвузовского взаимодействия. Напомним, что на Орловщине получают высшее образование порядка 500 молодых туркменов.

На встрече был подписан ряд документов, в том числе «План мероприятий и проектов по реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством РФ и Правительством Туркменистана на 2017-2019 годы». Проект создания Российско-Туркменского Торгового дома в Орловской области был одобрен туркменской стороной.

Руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько обратился к Рашиду Мередову с просьбой, поддержать все инициативы Орловской области.

Напомним, что Орловская область стала одним из первых российских регионов, который в январе 2016 года посетила делегация Туркменистана, сообщает портал Орловской области.