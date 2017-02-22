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Министр иностранных дел Туркменистана пригласил губернатора Орловской области Вадима Потомского с официальным визитом в республику

Предложение прозвучало на заседании Межправительственной комиссии Россия-Туркменистан по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 21 февраля в Москве.

Вадим Потомский был в числе участников заседания. Также на встрече присутствовали руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько, Министр иностранных дел Республики Туркменистан Рашид Мередов, представители министерств экономики, здравоохранения, образования и культуры Республики Туркменистан,  другие официальные лица.

 

Ключевым вопросом встречи стали вопросы экономического сотрудничества России и Туркменистана.

 

В приветственном слове  Вадим Потомский рассказал о визите туркменской делегации в Орловскую область в минувшем году, серьезное  внимание уделил теме сотрудничества региона и Республики Туркменистан в различных областях. Он подчеркнул важность межвузовского взаимодействия. Напомним, что на Орловщине получают высшее образование порядка 500 молодых туркменов.

 

На встрече был подписан ряд документов, в том числе «План мероприятий и проектов по реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством РФ и Правительством Туркменистана на 2017-2019 годы».  Проект создания Российско-Туркменского Торгового дома в Орловской области был одобрен туркменской стороной.

 

Руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько обратился к Рашиду Мередову с просьбой, поддержать все инициативы Орловской области.

 

Напомним, что Орловская область стала одним из первых российских регионов, который в январе 2016 года посетила делегация Туркменистана, сообщает портал Орловской области.




Орловское Информбюро
22 февраля 2017 года

 


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