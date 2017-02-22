Министр иностранных дел Туркменистана пригласил губернатора Орловской области Вадима Потомского с официальным визитом в республику

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среда
22.02.2017
17:04:34
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Министр иностранных дел Туркменистана пригласил губернатора Орловской области Вадима Потомского с официальным визитом в республикуПредложение прозвучало на заседании Межправительственной комиссии Россия-Туркменистан по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 21 февраля в Москве.
Вадим Потомский был в числе участников заседания. Также на встрече присутствовали руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько, Министр иностранных дел Республики Туркменистан Рашид Мередов, представители министерств экономики, здравоохранения, образования и культуры Республики Туркменистан, другие официальные лица.
Ключевым вопросом встречи стали вопросы экономического сотрудничества России и Туркменистана.
В приветственном слове Вадим Потомский рассказал о визите туркменской делегации в Орловскую область в минувшем году, серьезное внимание уделил теме сотрудничества региона и Республики Туркменистан в различных областях. Он подчеркнул важность межвузовского взаимодействия. Напомним, что на Орловщине получают высшее образование порядка 500 молодых туркменов.
На встрече был подписан ряд документов, в том числе «План мероприятий и проектов по реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством РФ и Правительством Туркменистана на 2017-2019 годы». Проект создания Российско-Туркменского Торгового дома в Орловской области был одобрен туркменской стороной.
Руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько обратился к Рашиду Мередову с просьбой, поддержать все инициативы Орловской области.
Напомним, что Орловская область стала одним из первых российских регионов, который в январе 2016 года посетила делегация Туркменистана, сообщает портал Орловской области.
Орловское Информбюро
22 февраля 2017 года
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