Новости версия для печати Город Орел: опасность над головой, проблемы под ногами, капремонт вечен В администрации Орла проблему наледей на крышах не считают слишком острой, но пострадавшие уже есть. Асфальт на дорогах тает вместе со снегом. Капремонт домов на Ленинской вновь обещают скоро завершить.



Остановка общественного транспорта «Центральный рынок», казалось бы, безопасное место: никаких сигнальных лент и табличек с предупреждением о падении сосулек здесь нет. А ведь несколько дней назад снег вместе с наледью рухнули на женщину. Она отделалась ушибами. А вчера в администрации города прошло совещание, на котором чиновники отчитались, что, на их взгляд, в городе опасных домов с наледью и снегом нет.

Владимир Маркин, зам. главы администрации г. Орла - начальник территориального управления по Северному району: «При объезде всех этих домов объезд показал, что опасности падения сосулек нет, но в выходные будет снег, соответственно это будет». В пример своей борьбы с сосульками чиновники ставят предписания и протоколы, выписанные управляющим компаниям. За январь и февраль их 470.

Николай Галка, начальник управления городского хозяйства г. Орла : «Предписания исполняются, но на тех, кто не исполняет предписания составлено 36 протоколов». Андрей Усиков пообещал лично объехать город в поисках снежной наледи на крышах. А жителям стоит смотреть не только под ноги, но и вверх. Хотя и под ногами тоже проблем много. Дороги. Точнее, ямы на них.

Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Я сказал: чтобы ни одна копейка у нас не была потрачена впустую. Чтобы асфальт не наматывался на колёса, и не уезжал следом за автомобилем». Андрей Иванович вспомнил ситуацию, когда на улице Лескова асфальт буквально отклеился. Ямочный ремонт оказался на колёсах авто. Старожилы города напомнили, как раньше в ямы укладывали кирпичи. Это был действенный ремонт, согласились чиновники.

Владимир Достовалов, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»: «В то время, когда укладывался кирпич, надежно заделывались выбоины, они держались по нескольку лет. В то время просто не было рециклеров». А вот как применяются современные технологии сейчас: при ямочном ремонте Тургеневского моста отфрезерованные ямы избавляют от луж метлой. И с мастера «Спецавтобазы», и с руководства муниципального предприятия Андрей Усиков ждёт объяснений.



К извечной беде – дорогам, добивалась и ещё одна. Капитальный ремонт все тех же домов на улице Ленина. Те же лица, новые проблемы и новые сроки. Подрядчик вновь пообещал завершить все в течение недели. Поверили снова. Однако глава администрации потребовал тщательного контроля за новыми обещаниями подрядчика и созвал отдельное совещание по капремонту в городе. Доклады Андрей Усиков заслушает в восемь утра, в понедельник. Время на исправление ошибок – есть.









Алина Чабан

22 февраля 2017 года







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