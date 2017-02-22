Новости версия для печати В Орловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ не снижается С 13 по 19 февраля зарегистрировано более 5 тысяч заболевших, это на 13,4% выше эпидемиологического порога.



Всего за прошлую неделю зафиксировано 5074 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Больше всего – более 65% - болеют дети до 14 лет.





Татьяна Курбатова

22 февраля 2017 года







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