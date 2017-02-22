Новости версия для печати Композитор, пианист Леонид Тимошенко дал в Орле единственный концерт своей "космической музыки" Он объездил со своими программами практический весь мир. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса за количество выпущенных альбомов.



Леонид Тимошенко пишет музыку к фильмам и спектаклям. Лауреат международных фестивалей искусств, президент Международного фестиваля "Таланты объединяют мир", имеет и другие престижные звания и награды. Леонид Тимошенко уверяет, что ни один из его концертов не похож на другой.

Леонид Тимошенко: «Но всегда музыка эта писалась в России, на Западе она практически не пишется. Возникает совершенно другая творческая ипостась, потому что именно в России пишутся все эти концерты. И очень часто мне стали мне писать в книгах отзывов в Европе, что если такая сильная и красивая музыка приехала из России, значит Россия – великая держава. Не только культура, но и держава».





Евгения Костомарова

22 февраля 2017 года







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