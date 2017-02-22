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Композитор, пианист Леонид Тимошенко дал в Орле единственный концерт своей "космической музыки"Он объездил со своими программами практический весь мир. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса за количество выпущенных альбомов.
Леонид Тимошенко пишет музыку к фильмам и спектаклям. Лауреат международных фестивалей искусств, президент Международного фестиваля "Таланты объединяют мир", имеет и другие престижные звания и награды. Леонид Тимошенко уверяет, что ни один из его концертов не похож на другой.
Леонид Тимошенко: «Но всегда музыка эта писалась в России, на Западе она практически не пишется. Возникает совершенно другая творческая ипостась, потому что именно в России пишутся все эти концерты.
И очень часто мне стали мне писать в книгах отзывов в Европе, что если такая сильная и красивая музыка приехала из России, значит Россия – великая держава. Не только культура, но и держава».
Евгения Костомарова
22 февраля 2017 года
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