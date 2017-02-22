Контрольно-ревизионный отдел администрации Орла проверил финансовую деятельность всех муниципальных предприятий

|
среда
22.02.2017
17:04:21
|
|
Контрольно-ревизионный отдел администрации Орла проверил финансовую деятельность всех муниципальных предприятийПроверке подверглись также городские учреждения и акционерные общества.
В обороте муниципальных предприятий Орла почти 2 млрд. рублей. И, как выяснилось, в этих суммах затерялись несколько миллионов. А точнее за некоторыми МУПами стоят сомнительные траты. А именно, «Зеленстрой» - предприятие, которое сейчас на грани банкротства, без разрешения совершило крупные сделки на два с половиной миллиона рублей. Об этом нарушении – рассказали главе администрации. Андрей Усиков потребовал ежемесячно докладывать ему о финансовом состоянии орловских МУПов.
Нарушения самые разные: и неправильное ведение бухгалтерии, и несвоевременное начисление заработанных плат, неправомерное распределение премий, кто-то занимал должности без соответствующего образования, а кто-то совершал сомнительные закупки. У мэра города возник вопрос: наказаны ли эти руководители?
Начальнику контрольно-ревизионного отдела администрации поручили подготовить ещё один отчёт, где будет отражено, сколько выявлено нарушений по каждому предприятию и сколько руководителей привлечены к административной ответственности.
Алина Чабан
22 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта