Новости версия для печати Контрольно-ревизионный отдел администрации Орла проверил финансовую деятельность всех муниципальных предприятий Проверке подверглись также городские учреждения и акционерные общества.



В обороте муниципальных предприятий Орла почти 2 млрд. рублей. И, как выяснилось, в этих суммах затерялись несколько миллионов. А точнее за некоторыми МУПами стоят сомнительные траты. А именно, «Зеленстрой» - предприятие, которое сейчас на грани банкротства, без разрешения совершило крупные сделки на два с половиной миллиона рублей. Об этом нарушении – рассказали главе администрации. Андрей Усиков потребовал ежемесячно докладывать ему о финансовом состоянии орловских МУПов.



Нарушения самые разные: и неправильное ведение бухгалтерии, и несвоевременное начисление заработанных плат, неправомерное распределение премий, кто-то занимал должности без соответствующего образования, а кто-то совершал сомнительные закупки. У мэра города возник вопрос: наказаны ли эти руководители?



Начальнику контрольно-ревизионного отдела администрации поручили подготовить ещё один отчёт, где будет отражено, сколько выявлено нарушений по каждому предприятию и сколько руководителей привлечены к административной ответственности.





Алина Чабан

22 февраля 2017 года







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