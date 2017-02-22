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среда
22.02.2017
17:04:28
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В Орле наградили победителей фестиваля «Готов к труду и обороне»Более двухсот юношей и девушек из 37 образовательных учреждений Орла приняли участие в муниципальном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проходил в Орле 13 февраля.
Участники соревновались в силе, скорости, ловкости, выносливости и гибкости в трех ступенях ГТО. Личное первенство определялось по наибольшей сумме баллов, набранных во всех видах программы в своей категории.
В преддверии 23 февраля в администрации города подвели его итоги. Медали и почетные грамоты победителям и призерам вручила зам. главы администрации города Орла Екатерина Данилевская.
Теперь участники, занявшие первые и вторые места, будут отстаивать честь областного центра на региональном этапе фестиваля ГТО, сообщает сайт администрации города Орла.
Юлия Сулим
22 февраля 2017 года
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