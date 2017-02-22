Новости версия для печати Мемориальная доска на здании Орловского института культуры увековечила имена погибших в авиакатастрофе над Черным морем В Орловском институте культуры прошел траурный митинг, посвященный выпускникам вуза - артистам ансамбля им. А. В. Александрова.



На борту разбившегося самолета, который направлялся в Сирию, были четыре выпускника орловского вуза. Это – Дмитрий Литвяков, Борис Сулейманов, Аркадий Узловский и Надежда Игнатьева. Все они погибли.



















Юлия Сулим

22 февраля 2017 года







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