Ко Дню Защитника Отечества представители молодежных общественных и поисковых объединений привели в порядок мемориал у деревни Малая Гать

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среда
22.02.2017
17:04:38
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Ко Дню Защитника Отечества представители молодежных общественных и поисковых объединений привели в порядок мемориал у деревни Малая ГатьВ годы Великой Отечественной войны Орловский район стал местом ожесточенных боев.
Здесь фашисты создавали фильтрационные лагеря для отправки местного населения в Германию. В лесу недалеко от деревни Малая Гать в 1941-1943 годах были расстреляны свыше 2 тысяч орловцев. Памятник в честь погибших героев на территории лесного массива установили 4 августа прошлого года.
Юлия Сулим
22 февраля 2017 года
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