Новости версия для печати Ко Дню Защитника Отечества представители молодежных общественных и поисковых объединений привели в порядок мемориал у деревни Малая Гать В годы Великой Отечественной войны Орловский район стал местом ожесточенных боев.



Здесь фашисты создавали фильтрационные лагеря для отправки местного населения в Германию. В лесу недалеко от деревни Малая Гать в 1941-1943 годах были расстреляны свыше 2 тысяч орловцев. Памятник в честь погибших героев на территории лесного массива установили 4 августа прошлого года.





Юлия Сулим

22 февраля 2017 года







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