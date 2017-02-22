Новости версия для печати Сегодня в Орловскую область с рабочим визитом прибыл советник президента России Герман Клименко Он посетил Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи им. З.И. Круглой.



В НКМЦ его познакомили с работой медучреждения.



Также советник президента примет участие в заседании круглого стола, посвященного исследованиям в области системной биологии. На нём особое внимание уделят реализации совместного стратегического проекта развития ОГУ им. И.С. Тургенева и медицинского центра им. З.И. Круглой − Университетской клинике «Трансляционной медицины».





Юлия Сулим

22 февраля 2017 года







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