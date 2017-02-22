Новости версия для печати Жилищная инспекция пригрозила орловским управляющим компаниям крупными штрафами за несвоевременную очистку крыш от наледи Согласно требованиям Жилинспекции, начиная с сегодняшнего дня все ответственные за проведение этих работ организации должны очистить крыши зданий. Иначе сумма штрафа достигнет 250 тысяч рублей.



Результаты работы управляющих компаний специалисты Жилинспекции проверят в начале следующей недели: на 27 февраля запланирован объезд многоквартирных жилых домов в областном центре.



Напомним, среди орловцев уже появились первые пострадавшие от падения наледи с крыш. На остановке общественного транспорта у Центрального рынка свалившаяся глыба льда упала на голову прохожей. Женщина получила травму и потеряла сознание. Придя в себя, она написала заявление в полицию.





Юлия Сулим

22 февраля 2017 года







На главную страницу





