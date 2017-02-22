Жилищная инспекция пригрозила орловским управляющим компаниям крупными штрафами за несвоевременную очистку крыш от наледи

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среда
22.02.2017
17:04:51
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Жилищная инспекция пригрозила орловским управляющим компаниям крупными штрафами за несвоевременную очистку крыш от наледиСогласно требованиям Жилинспекции, начиная с сегодняшнего дня все ответственные за проведение этих работ организации должны очистить крыши зданий. Иначе сумма штрафа достигнет 250 тысяч рублей.
Результаты работы управляющих компаний специалисты Жилинспекции проверят в начале следующей недели: на 27 февраля запланирован объезд многоквартирных жилых домов в областном центре.
Напомним, среди орловцев уже появились первые пострадавшие от падения наледи с крыш. На остановке общественного транспорта у Центрального рынка свалившаяся глыба льда упала на голову прохожей. Женщина получила травму и потеряла сознание. Придя в себя, она написала заявление в полицию.
Юлия Сулим
22 февраля 2017 года
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