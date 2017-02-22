Юлия Бравикова в упражнении с булавами выиграла «серебро» на Гран-При Москвы

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среда
22.02.2017
17:04:49
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Юлия Бравикова в упражнении с булавами выиграла «серебро» на Гран-При МосквыВ общем зачёте она вошла в десятку сильнейших.
Как отмечает официальный сайт Всероссийской федерации художественной гимнастики, прошедший турнир – неофициальный старт нового предолимпийского цикла. Особенность этих соревнований – на одном гимнастическом ковре выступают и звёзды мировой величины, и те, кто свой путь в спорте начал совсем недавно.
Первым наставником Юлии Бравиковой была орловский тренер Ольга Бахарева, недавно удостоенная звания заслуженного работника физической культуры. Для её бывшей воспитанницы чемпионат стал триумфальным возвращением в большой спорт.
Евгения Костомарова
22 февраля 2017 года
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