Новости версия для печати Юлия Бравикова в упражнении с булавами выиграла «серебро» на Гран-При Москвы В общем зачёте она вошла в десятку сильнейших.



Как отмечает официальный сайт Всероссийской федерации художественной гимнастики, прошедший турнир – неофициальный старт нового предолимпийского цикла. Особенность этих соревнований – на одном гимнастическом ковре выступают и звёзды мировой величины, и те, кто свой путь в спорте начал совсем недавно.



Первым наставником Юлии Бравиковой была орловский тренер Ольга Бахарева, недавно удостоенная звания заслуженного работника физической культуры. Для её бывшей воспитанницы чемпионат стал триумфальным возвращением в большой спорт.





Евгения Костомарова

22 февраля 2017 года







На главную страницу





