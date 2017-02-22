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23 февраля нашему земляку Дмитрию Ивановичу Блынскому исполнилось бы 85 лет

Уроженец Орловщины, талантливый художник, литературовед и поэт, Дмитрий Блынский прославил свой край наравне с Тургеневым, Лесковым и многими другими классиками русской литературы. В музее писателей-орловцев прошел торжественный вечер памяти.

 «Пойдем в мой край, в луга, поля Орловщины…». Строки этого стихотворения знакомы всем. Орловская земля, малая родина и земляки - красная нить его творчества. Человеческая достоверность и поэтическая простота стали визитной карточкой Дмитрия Ивановича Блынского. Несколько сборников стихов вышли при жизни поэта, еще пять – после смерти.

Он был очень талантливым и разностороннее одаренным человеком. В музее писателей-орловцев хранятся две его картины: автопортрет и портрет его бабушки, которые он написал в 50-х годах. Дмитрий Блынский поступил в художественное училище под Москвой, отслужил на Балтийском флоте, но любовь к поэзии все-таки привела его в литературный институт им. Горького, который он блестяще окончил. Многие до сих пор сравнивают его творчество с есенинским.

Пейзажная лирика Блынского всегда легко ложилась на музыку, и поэтому часть его стихов стала песнями. Все, кто пришел на вечер, слушали стихи поэта, вспоминали страницы его биографии. В 25 лет его уже приняли в Союз писателей СССР. Он успел поработать в газетах «Комсомольская правда» и «Орловская правда», часто бывал в родной деревне Васютино, продолжал писать картины.

Поэт умер очень рано, ему исполнилось всего 33 года. На Орловщине помнят Дмитрия Ивановича, его именем названы библиотеки и школы и улицы. А сборники его стихов неоднократно переиздавались.




Вести-Орёл
22 февраля 2017 года

 


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