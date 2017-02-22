В минувшем году Роспотребнадзор по Орловской области оштрафовал производителей и продавцов некачественной молочной продукции на 3 миллиона рублей

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среда
22.02.2017
17:04:23
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В минувшем году Роспотребнадзор по Орловской области оштрафовал производителей и продавцов некачественной молочной продукции на 3 миллиона рублейНайти действительно хорошие молочные продукты на прилавках не так уж и просто. Упаковки только и пестрят лозунгами: ГОСТ, ВЫСШИЙ СОРТ, БЕЗ ГМО. И что же покупать, когда глаза разбегаются?
Узнать о качестве, в том числе и молочных продуктов, можно, не заходя в магазин. Для этого есть несколько информационных сайтов. К примеру, сайт Росконтроля. Здесь можно узнать о безопасности, натуральности и полезности молока. В свою очередь, Роспотребнадзор на своём официальном сайте также размещает информацию о найденных и выявленных фальсификатах.
И вот, что нашли в Орловской области: один из примеров - сливочное масло: Высший сорт, ГОСТ, а экспертиза показала фальсификат. На сайте Росконтроля можно найти всем знакомые названия продуктов, которые внесли в чёрный список. Некоторые даже опасны для здоровья.
Всю молочную продукцию, которая есть на прилавках, проверяют в лабораториях. Только в прошлом году Роспотребнадзор на исследование взял почти 6 тысяч проб. Изучали и микробиологию, и санитарно-химические показатели, а также искали пальмовое масло.
Некачественный товар с прилавков сразу же снимали. В 2016 году уничтожили почти 300 кг молочной продукции. А между тем, молочка дорожает. Средняя стоимость литра пастеризованного молока на орловских прилавках составила 45,5 рублей, цельного – 66 рублей. Орёлстат также подсчитал, что килограмм сливочного масла в этом году можно приобрести за полтысячи рублей.
Алина Чабан
22 февраля 2017 года
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