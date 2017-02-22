Новости версия для печати В минувшем году Роспотребнадзор по Орловской области оштрафовал производителей и продавцов некачественной молочной продукции на 3 миллиона рублей Найти действительно хорошие молочные продукты на прилавках не так уж и просто. Упаковки только и пестрят лозунгами: ГОСТ, ВЫСШИЙ СОРТ, БЕЗ ГМО. И что же покупать, когда глаза разбегаются?



Узнать о качестве, в том числе и молочных продуктов, можно, не заходя в магазин. Для этого есть несколько информационных сайтов. К примеру, сайт Росконтроля. Здесь можно узнать о безопасности, натуральности и полезности молока. В свою очередь, Роспотребнадзор на своём официальном сайте также размещает информацию о найденных и выявленных фальсификатах.



И вот, что нашли в Орловской области: один из примеров - сливочное масло: Высший сорт, ГОСТ, а экспертиза показала фальсификат. На сайте Росконтроля можно найти всем знакомые названия продуктов, которые внесли в чёрный список. Некоторые даже опасны для здоровья.



Всю молочную продукцию, которая есть на прилавках, проверяют в лабораториях. Только в прошлом году Роспотребнадзор на исследование взял почти 6 тысяч проб. Изучали и микробиологию, и санитарно-химические показатели, а также искали пальмовое масло.

Елена Переверзева, начальник отдела по санитарному надзору Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Больше всего на слуху - это физика и химия, то есть возможная фальсификация молочной продукции, которая по ГОСТу должна делаться с применением жиров животного происхождения. Фальсифицированной считается та продукция, которая изготовлена при помощи растительных жиров, при этом они не заявлены на этикетке. В 2016 году 4,5% проб не прошли лабораторный контроль на подтверждение именно требованию по идентификации». Некачественный товар с прилавков сразу же снимали. В 2016 году уничтожили почти 300 кг молочной продукции. А между тем, молочка дорожает. Средняя стоимость литра пастеризованного молока на орловских прилавках составила 45,5 рублей, цельного – 66 рублей. Орёлстат также подсчитал, что килограмм сливочного масла в этом году можно приобрести за полтысячи рублей.





Алина Чабан

22 февраля 2017 года







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