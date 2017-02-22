Новости версия для печати В преддверии главного мужского праздника в орловской Госавтоинспекции сегодня чествовали самых законопослушных автомобилистов В конкурсе на лучшего водителя в этом году участвовали свыше 90 претендентов. В финал вышли лишь трое автомобилистов.



У каждого из финалистов безупречный послужной список: ни одного взыскания, ни одного ДТП.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «У молодежи складывается негативное отношение к правилам, к закону, и этот конкурс показал, что люди старшего поколения более ответственно подходят к этим вопросам». А победителем конкурса стал Алексей Жидков. Ездить он учился почти 53 года назад на иномарке, полученной еще по ленд-лизу.



Орловским автомобилисткам в ГИБДД пообещали отдельный конкурс. Он пройдет в преддверии 8-го марта.





Вести-Орёл

22 февраля 2017 года







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