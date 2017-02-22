В преддверии главного мужского праздника в орловской Госавтоинспекции сегодня чествовали самых законопослушных автомобилистов

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В преддверии главного мужского праздника в орловской Госавтоинспекции сегодня чествовали самых законопослушных автомобилистовВ конкурсе на лучшего водителя в этом году участвовали свыше 90 претендентов. В финал вышли лишь трое автомобилистов.
У каждого из финалистов безупречный послужной список: ни одного взыскания, ни одного ДТП.
А победителем конкурса стал Алексей Жидков. Ездить он учился почти 53 года назад на иномарке, полученной еще по ленд-лизу.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «У молодежи складывается негативное отношение к правилам, к закону, и этот конкурс показал, что люди старшего поколения более ответственно подходят к этим вопросам».
Орловским автомобилисткам в ГИБДД пообещали отдельный конкурс. Он пройдет в преддверии 8-го марта.
Вести-Орёл
22 февраля 2017 года
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