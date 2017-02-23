Новости версия для печати Сотрудники ОМОН провели «Урок мужества» с учащимися Орловского техникума путей сообщения им. В.А. Лапочкина В преддверии Дня Защитника Отечества сотрудники ОМОНа почтили память погибшего товарища и встретились с учащимися. Мероприятие состоялось в Орловской детской библиотеке им. М.М. Пришвина.



Владислав Анатольевич Лапочкин, прапорщик ОМОН, погиб во время командировки в Чеченской Республике. При проверке оперативной информации он первым обнаружил на обочине дороги замаскированное взрывное устройство и незамедлительно сообщил остальным сотрудникам, чтобы они укрылись за расположенным поблизости зданием. В этот момент произошел взрыв, в результате которого Лапочкин В.А. получил множественные ранения не совместимые с жизнью. 26 мая 2004 года Владислав Лапочкин награжден орденом «Мужества» (посмертно). О подвиге Владислава Лапочкина помнят не только его коллеги и родные. Вот уже несколько лет Орловский техникум путей сообщения носит имя погибшего бойца. Для учащихся сотрудники ОМОНа подготовили и провели «Урок мужества», сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро

23 февраля 2017 года







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