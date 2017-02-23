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В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» открылась выставка «Детская мода. 100 лет назад»

Московский дом фотографии представил 80 снимков столетней давности. На фото - дети.

Московский дом фотографии представил 80 снимков столетней давности. На фото - дети.

По мнению заведующей сектором экспозиционной работы музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Анны Лариной, это, скорее не выставка детской моды, а выставка старинных фотографий, которая охватывает период от середины 19 века до первой четверти 20 столетия.

На выставке оригиналы фотографий тех лет. К сожалению, снимки немного урезаны, на них нельзя прочесть названия фотоателье или фамилию автора, но, тем не менее, можно обратить внимание на каждую линию, каждый блик.

По представленным фотографиям можно проследить модные тенденции тех лет. Матроску, к примеру, с удовольствием носили и мальчики и девочки. А одежда для девочек была больше похожа на взрослую: нарядный вариант - кружева, оборки, шляпки, повседневный – ситцевое однотонное платье.

Анна Ларина: «Здесь очень много детей в костюме гимназиста, причем этот костюм считался и праздничным и повседневным, в нём можно было пойти на какой-то вечер, бал, быть просто на семейном обеде».

Сделать фотографию своего ребенка родители стремились всегда. Детские фотографии казались весьма удачной находкой для оформления поздравительных открыток, чем и обеспечили себе популярность.

Желающие посетить выставку, а так же насладиться прекрасными детскими фотографиями смогут это сделать до 20 марта в Усадьбе «Спасское-Лутовиново».