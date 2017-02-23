|
четверг
23.02.2017
13:30:37
|
|
В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» открылась выставка «Детская мода. 100 лет назад»Выставка фотографий, организованная в партнерстве с Московским Домом фотографии, открылась 20 февраля.
Московский дом фотографии представил 80 снимков столетней давности. На фото - дети.
По мнению заведующей сектором экспозиционной работы музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Анны Лариной, это, скорее не выставка детской моды, а выставка старинных фотографий, которая охватывает период от середины 19 века до первой четверти 20 столетия.
На выставке оригиналы фотографий тех лет. К сожалению, снимки немного урезаны, на них нельзя прочесть названия фотоателье или фамилию автора, но, тем не менее, можно обратить внимание на каждую линию, каждый блик.
По представленным фотографиям можно проследить модные тенденции тех лет. Матроску, к примеру, с удовольствием носили и мальчики и девочки. А одежда для девочек была больше похожа на взрослую: нарядный вариант - кружева, оборки, шляпки, повседневный – ситцевое однотонное платье.
Сделать фотографию своего ребенка родители стремились всегда. Детские фотографии казались весьма удачной находкой для оформления поздравительных открыток, чем и обеспечили себе популярность.
Желающие посетить выставку, а так же насладиться прекрасными детскими фотографиями смогут это сделать до 20 марта в Усадьбе «Спасское-Лутовиново».
Вести-Орёл
23 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта