В Орле на перекрестке Мостовая-Алроса запланирован светофорный объект

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В Орле на перекрестке Мостовая-Алроса запланирован светофорный объектСветофоры необходимы и на выезде с ул. Емлютина на Карачевское шоссе. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка на рабочем совещании в городской администрации 21 февраля.
Ориентировочная стоимость объекта на Мостовой и Алроса составит 1,2 млн рублей с учетом ограждений и пешеходных переходов, на перекрестке ул. Емлютина и Карачевское шоссе — 900 тыс. рублей.
Как сообщил Николай Галка, вопрос был вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения. При обсуждении обустройства объекта на Мостовой обсуждались два варианта: организация кругового движения и установка светофоров. Выбрали второй, поскольку размеры земельного участка не позволяют организовать круговое движение, сообщили в пресс-службе города Орла.
Орловское Информбюро
23 февраля 2017 года
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