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В Орле на перекрестке Мостовая-Алроса запланирован светофорный объект

Ориентировочная стоимость объекта на Мостовой и Алроса составит 1,2 млн рублей с учетом ограждений и пешеходных переходов, на перекрестке ул. Емлютина и Карачевское шоссе — 900 тыс. рублей.

Как сообщил Николай Галка, вопрос был вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения. При обсуждении обустройства объекта на Мостовой обсуждались два варианта: организация кругового движения и установка светофоров. Выбрали второй, поскольку размеры земельного участка не позволяют организовать круговое движение, сообщили в пресс-службе города Орла.