Новости версия для печати Сегодня в орловском Академическом театре им. Тургенева премьера спектакля «Первая любовь» Этим спектаклем откроется «послеремонтный театральный сезон».



«Первая любовь» - романтическая история по повести Ивана Сергеевича Тургенева, полная любви, драматизма и личных воспоминаний. «Первая любовь» - романтическая история по повести Ивана Сергеевича Тургенева, полная любви, драматизма и личных воспоминаний. В этот спектакль вложен не только талант всех «действующих лиц», но и долгое трехлетнее ожидание возвращения на родную сцену. Игорь Черкашин, художественный руководитель ОГАТ им. И.С. Тургенева, режиссер спектакля «Первая любовь»: «В этом проекте у нас участвует санкт-петербургский композитор Владимир Баскин, стихи к романсам написал московский поэт Евгений Муравьев. В спектакле будут заняты лучшие артисты нашей труппы. Художник спектакля – Степан Заграбян – лауреат «Золотой маски». Надеемся, что это событие будет очень интересно».

















Татьяна Напольских

24 февраля 2017 года







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