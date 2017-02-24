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пятница
24.02.2017
22:30:42
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В Орле состоится турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»Соревнования пройдут на озере Светлая жизнь 25 февраля. Соревноваться за звание победителя рыболовы будут в течение нескольких часов.
К участию в нем приглашаются все желающие. Участники в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к соревнованиям в присутствии родителей или сопровождающего их представителя.
Регистрация участников начнется в 8 часов, затем пройдет их жеребьевка, построение и объявление регламента турнира.
Старт соревнованиям будет дан в 9 часов. Для рыбалки у участников будет три часа. Победитель будет определен по наибольшему весу пойманной рыбы. По итогам соревнований будут награждены участники, занявшие три первых места. Также рыбаки получат специальные призы за самую крупную рыбу и первую пойманную рыбу.
С 12 до 13 часов будет производиться взвешивание улова, подведение итогов. Торжественное построение и награждение победителей начнется в 13 часов.
Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, заявку на участие в турнире можно подать в день соревнований – при регистрации участников перед началом соревнования. Для этого необходимо предоставить оригинал удостоверения, подтверждающего личность (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении). Также заявки принимаются по телефону 8-910-748-80-70 (Александр Глазков).
Орловское Информбюро
24 февраля 2017 года
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