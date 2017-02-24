Новости версия для печати По сравнению с 2012 годом количество приемных семей в Орле увеличилось с 30 до 104 В них воспитываются 133 ребенка.



Положительную статистику на рабочем совещании привела зам. начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Алла Шайкина. Она также отметила, что в настоящее время наблюдается тенденция уменьшения числа родителей, лишенных родительских прав. В 2008 году их было 112, в 2012 — 76. В 2016 году число таких родителей составило 59.





Орловское Информбюро

24 февраля 2017 года







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