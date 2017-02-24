По сравнению с 2012 годом количество приемных семей в Орле увеличилось с 30 до 104

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пятница
24.02.2017
22:30:44
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По сравнению с 2012 годом количество приемных семей в Орле увеличилось с 30 до 104В них воспитываются 133 ребенка.
Положительную статистику на рабочем совещании привела зам. начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Алла Шайкина.
Она также отметила, что в настоящее время наблюдается тенденция уменьшения числа родителей, лишенных родительских прав. В 2008 году их было 112, в 2012 — 76. В 2016 году число таких родителей составило 59.
Орловское Информбюро
24 февраля 2017 года
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