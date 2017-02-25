Новости версия для печати Егору Семёновичу Строеву 80 лет Сегодня юбилей отмечает человек, который неразрывно связан с Орловской областью. Егор Семёнович Строев - первый полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством». Сегодня в регион приехало много гостей, которые примут участие в торжественных мероприятиях.



Судьба уготовила Егору Семёновичу сложный и необычный сценарий жизни. Парень, родившийся в деревне Хотынецкого района, смог подняться до высот российской и международной политики. И этот путь не был усыпан розами. Жизнь всей страны в конце XX века больше напоминала крутые горки: то вверх, то вниз. В карьере Строева было все: успешная работа в регионе и несколько лет вынужденного политического перерыва, а потом новый яркий виток – выборы губернатора и работа в только созданном Совете Федерации. Строев из числа тех политиков, которых знают на территории всей страны и о которых говорят до сих пор. Многие успешные политики современной России говорят о нем как о политическом тяжеловесе. В чем политический секрет Строева? Работоспособность и феноменальная память, умение разбираться в людях и желание сделать максимум для родного края.





Анна Боева

25 февраля 2017 года







На главную страницу





