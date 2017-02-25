26 февраля в Орле отметят Масленицу

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суббота
25.02.2017
21:48:51
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26 февраля в Орле отметят МасленицуНародные гуляния развернутся в разных районах города.
В 10 часов праздник начнется на площади перед КДЦ «Металлург», в 12 часов здесь состоится обряд сжигания куклы Масленицы. А в 14 часов в концертном зале центра начнется городской праздник народной музыки «Играй гармонь, красавица, баян и балалайка!».
На площадке перед зданием Орловского городского центра культуры в 11 часов начнется театрализованное представление «Ребята из Орла и Китайский змей – нешуточный злодей». В программе не только красочный концерт, но и шоу-конкурс «Съешь блин – да не один!» и призовая лотерея «Вот это Масленица!». Здесь чучело Масленицы будет сожжено в 13 часов.
Главным местом празднования станет Городской парк культуры и отдыха. Гуляния начнутся в 10.30 с театрализованного приветствия гостей.
С 11 часов в Городском парке развернутся тематические площадки, где каждый сможет найти себе развлечение по душе: спортивные состязания и кулачные бои для всех желающих, народная забава «Ледяной столб», караоке, творческий мастер-класс по изготовлению куколок-«масленок».
На летней эстраде праздничную программу откроет муниципальный ансамбль «Славица», затем с театрализованным представлением «Широкая Масленица» выступят артисты театра «Русский стиль», завершится программа концертом творческих коллективов и солистов города Орла и Орловской области. С народными масленичными обрядами орловцев культурно-исторический центр «Традиция». На площадке у фонтана будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства.
Конечно же, всех гостей ждет вкусное угощение. Кульминацией праздника станет сжигание куклы, символизирующей зиму, которое намечено на 15 часов.
В 12 часов праздник начнется в Детском парке. Здесь состоится театрализованное представление «Здравствуй, Масленица!», пройдут мастер-классы, юных гостей ждет фотозона, спортивные и игровые программы, представление кукольного театра. Чучело Масленицы будет сожжено в 15.30.
Орловское Информбюро
25 февраля 2017 года
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