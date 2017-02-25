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суббота
25.02.2017
21:48:49
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В Орле откроется Центр обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)Он начнет свою работу 27 февраля.
Как сообщает сайт администрации города Орла, теперь любой гражданин может обратиться в администрацию областного центра для создания и подтверждения учетной записи в ЕСИА, необходимой для работы с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и другими государственными интернет-ресурсами. Здесь же можно будет выполнить восстановление учетной записи. Для этого необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС.
Центр будет располагаться в здании администрации города Орла по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинет 204.
Орловское Информбюро
25 февраля 2017 года
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