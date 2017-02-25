Новости версия для печати В Орле откроется Центр обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Он начнет свою работу 27 февраля.



Как сообщает сайт администрации города Орла, теперь любой гражданин может обратиться в администрацию областного центра для создания и подтверждения учетной записи в ЕСИА, необходимой для работы с Единым порталом государственных и муниципальных услуг ( www.gosuslugi.ru ) и другими государственными интернет-ресурсами. Здесь же можно будет выполнить восстановление учетной записи. Для этого необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. Центр будет располагаться в здании администрации города Орла по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинет 204.





Орловское Информбюро

25 февраля 2017 года







На главную страницу





