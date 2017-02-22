Новости версия для печати Февральская сессия для депутатов орловского Горсовета стала жаркой Самые жаркие споры городских депутатов вызвал ремонт дорог Орла. Одни подрядчики ушли в зиму, другие – отказываются от гарантийных обязательств.



Сегодня орловские улицы – это «корыта с водой», считают депутаты. Ливневки забиты льдом, а асфальт исчезает вместе со снегом. Центральные дороги зиму встретили только с выравнивающим слоем. Отвечать должны подрядчики. А те, кто не хочет, заплатит штраф. Санкций по дорожному ремонту прошлого года уже наложено на 42 млн. рублей. Сегодня орловские улицы – это «корыта с водой», считают депутаты. Ливневки забиты льдом, а асфальт исчезает вместе со снегом. Центральные дороги зиму встретили только с выравнивающим слоем. Отвечать должны подрядчики. А те, кто не хочет, заплатит штраф. Санкций по дорожному ремонту прошлого года уже наложено на 42 млн. рублей. Депутаты предложили брать курс на Татарстан. Там подрядчик получает только 10%, и только в том случае, если дорожное полотно простоит не менее пяти лет. Жалобы от орловцев поступают и на не работающие электронные проездные. Провели рейд. Оказалось, почти в 30 маршрутках и трамваях валидаторы не срабатывают. Гендиректор РИЦ заявил: компания готова возместить орловцам 16 рублей, если они доедут до их офиса и выяснят, что карта действительно имеет повреждения. Детально обсудить «проездной» вопрос депутаты решила на сессии в марте.





Надежда Невматулина

22 февраля 2017 года







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