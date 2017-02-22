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среда
22.02.2017
23:38:26
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Память в граните. На здании института культуры появилась мемориальная доска, посвященная участникам ансамбля Александрова.
- Советник Президента в Орле. Герман Клименко рассказал о тесной связи медицины и IT-технологий в современном мире.
- Орловские депутаты сегодня раскритиковали дороги областного центра.
- «Первая любовь». Академический театр им. Тургенева подготовил премьеру на обновленной сцене.
Вести-Орёл
22 февраля 2017 года
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