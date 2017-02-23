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четверг
23.02.2017
13:30:34
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С Днем защитника Отечества!Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Андрей Усиков поздравляют горожан с праздником.
Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, праздником мужества, доблести и чести!
Служить делу мира – высокое призвание! И, отмечая этот праздник, мы выражаем почтение и благодарность ветеранам, победившим в Великой Отечественной войне, всем тем, кто стоял на страже наших границ в послевоенные годы, и тем, кто отстаивал государственные интересы в «горячих точках». Спасибо каждому, кто сегодня в строю и несет нелегкую и ответственную службу, сохраняя верность лучшим традициям Российской армии, присяге и долгу!
23 Февраля – это праздник всех патриотов нашей Отчизны, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.
В этот праздничный день желаем всем успехов, благополучия и мирного неба!
Мэр города Орла В. Ф. Новиков
Глава администрации города Орла А. И. Усиков.
Орловское Информбюро
23 февраля 2017 года
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