В адрес губернатора Орловской области поступили поздравления от руководителей государства

|
четверг
23.02.2017
13:30:32
|
|
В адрес губернатора Орловской области поступили поздравления от руководителей государстваС Днём защитника Отечества орловцев поздравили президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента в ЦФО Александр Беглов.
Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества.
Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству.
Желаю Вам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов, говорится в поздравлении Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Орловское Информбюро
23 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта