Новости версия для печати В адрес губернатора Орловской области поступили поздравления от руководителей государства С Днём защитника Отечества орловцев поздравили президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента в ЦФО Александр Беглов.



Уважаемый Вадим Владимирович! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству. Желаю Вам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов, говорится в поздравлении Президента Российской Федерации Владимира Путина.





Орловское Информбюро

23 февраля 2017 года







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