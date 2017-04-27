В Орле отметили день рождения Владимира Ленина

|
|
В Орле отметили день рождения Владимира ЛенинаОрловские коммунисты и сторонники партии 22 апреля возложили цветы к памятнику идеолога коммунизма.
Там же активистами была принята резолюция-обращение «Нет осквернению исторической памяти! Нет вандализму!». Это ответная реакция на законопроект о перезахоронении Ленина, который внесли в Госдуму депутаты ЛДПР и «Единой России». Правда, единороссы свои подписи под законопроектом отозвали на следующий день.
Василий Иконников, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Компартия расценивает такие действия как угрозу государственности, как экстремистские действия. Сегодня руководство Российской Федерации должно дать отпор, действиям депутатов, которые вносят такие законопроекты».