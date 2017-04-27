Новости версия для печати В библиотеке им. Бунина в Орле прошел конкурс чтецов Конкурс чтецов проводился в рамках всероссийской акции «Библионочь». Участникам было предложено отправиться в «Мир дворянской культуры».



Для прочтения были предложены отрывки из 17 произведений самых разных авторов – это и Василий Шукшин, и Лев Толстой, и Валентин Пикуль, и Стивен Кинг, и Рей Брэдбери. Это был конкурс-экспромт, времени на подготовку практически не отводилось. Получаешь отрывок и – за трибуну.



Конкурс чтецов в областной библиотеке организовали впервые. Эксперимент удался – подвели итог организаторы.

Татьяна Лисина, главный библиотекарь отдела абонемента образовательных услуг областной библиотеки им. И.А. Бунина: «Изучается в школе или не изучается, здесь не этот принцип лежал в основе конкурса. Главная задача – это привлечение молодежи к чтению и организация чтения». Конкурс чтецов продолжил библиоквест «Таинственный мир дворянской усадьбы». До полуночи в библиотеке можно было делать всё: и петь, и танцевать, и смотреть фильмы. Одну лишь ночь в году в библиотеке уснуть за книгой не удастся.





Алина Чабан

24 апреля 2017 года







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